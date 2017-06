KGIF's fodboldafdeling til ekstraordinær generalforsamling i det omstridte klubhus 16. september 2016. Stående Lars Ole Jensen. Foto: Claus Vilhelmsen

Strid fortsætter: Dommer vil have KGIF's klubhus værdiansat

Vordingborg - 20. juni 2017

Kastrup Gymnastik og Idrætsforenings (KGIF) har stævnet klubbens fodboldafdeling. Mandag blev der mandag holdt et telefonmøde med en dommer. De to andre deltagere var Lars Ole Jensen, der som jurist repræsenterer fodbolden og Jesper Popp, der er KGIF's mand. Her forsøgte Lars Ole Jensen at få sagen ansat som en såkaldt »småsag« for at holde udgifterne nede, men det ville dommeren ikke acceptere.

- Vi forsøgte at skære den til som en småsag ved at koncentrere os om vedtægterne. Men da klubhuset står i de gamle vedtægter, kommer sagen automatisk til at handle om det, og så kommer værdien hurtigt over de 50.000 kroner, som er grænsen for en småsag, fortæller Lars Ole Jensen.

Ejendomsretten til klubhuset er central i konflikten og den stævning, som KGIF har sendt til fodboldafdelingen. Nu vil dommeren have huset værdiansat.

- Popp lovede, at han kunne få det gjort i løbet af 14 dage. 14. august skal vi have et nyt telemøde, og så må vi se, om det kan blive en småsag, eller om vi skal igennem en retssag med advokater, siger Lars Ole Jensen.