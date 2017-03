På Tværvej i Præstø har beboerne store problemer, efter andelsboligforeningen for nyligt gik konkurs.

Strandpark-advokat: Taget var problemet

Vordingborg - 03. marts 2017 kl. 06:26 Af Thøger Raun Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vil man vide, hvorfor Østerbro Strandpark i Præstø gik konkurs, kan man ikke tale om lån eller prisniveau på ejendommen.

Det mener den tidligere andelsboligforenings nuværende advokat Finn Lynge Jepsen:

- Det er konstruktionsfejlen i taget, der er omdrejningspunktet for konkursen. Alle - både realkredit, bank og forening har været enige om, at den skulle udbedres, men været uenige i forhold til, hvem der skulle betale for det. Modsat andre andelsboligforeninger, der er gået konkurs, har Østerbro Strandpark ikke været belemret med swop-lån, udtaler advokaten.

Onsdag skrev Sjællandske om den relativt høje pris på ejendommen på 31.016.300 kroner, vurderet i 2004, og Finn Lynge Jepsen medgiver, at prisen er høj - men afviser i samme ombæring, at den alene bærer skylden for, at man ikke kunne gentegne et afdragsfrit lån:

- Foreningen var belånt til skorstenen - ingen tvivl om det, men netop derfor ville det også være umuligt at lægge byrden med betaling af et nyt tag over på deres skuldre. Det er primært pensionister, der bor i Østerbro Strandpark. De har ikke råd til at betale et nyt tag, lyder det.

Finn Lynge Jepsen mener bare, at der er tilbage at se fremad:

- Vi skal sikre beboernes fremtid som lejere. Det er opgaven nu, siger han.

