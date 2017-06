Et udledningsrør tæt på badebroen ved Ore Strand Camping øger risikoen for, at badevandet bliver forurenet igen. Og med dårlige badevandsprøver er det alligevel usandsynligt, at stranden får blåt flag til næste år. Derfor bliver det nu pillet ned, forklarer Stefan Skov. Foto: Lars Christensen

Strandcamping mister blåt flag

Vordingborg - 28. juni 2017 kl. 09:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først røg det ned. Så røg det op igen. Men nu er det slut med blåt flag ved Ore Strand Camping. I samråd med campingpladsen har Vordingborg Kommune besluttet at fjerne flaget. Årsag: Et overløbsbygværk fra Vordingborg Forsyning.

- Man har udledningsrør mange steder langs de danske strande. Det uheldige er bare, at det her munder ud lige ved en badestrand. Når anlægget bliver overbelastet - typisk af for meget regnvand - udledes spildevand til havet. Vi har stærke indicier, der peger i retning af, at den seneste forurening kom herfra, forklarer naturforvalter Stefan Skov fra Vordingborg Kommune til Sjællandske.

På Ore Strand Camping er indehaver Hans Jørgen Weidick under de givne omstændigheder tilfreds med, at flaget nu tages ned. Han mener ikke, at turister tilvælger en strand på grund af et blåt flag. Men de fravælger strande, hvor de har fået en dårlig oplevelse.

- Der er så meget gennemstrømning i vandet ud for campingpladsen, at det måske kun drejer sig om få timer, hvor vandet er kortvarigt forurenet. Men er der først sat et stort skilt op, hvor badning frarådes, står det der i tre-fire dage. Det er den tid, det tager at få en mand ud og foretage en ny prøve, forklarer Hans Jørgen Weidick.

