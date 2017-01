Se billedserie En af de to hunde, som terroriserer Oddermose Strand. Billedet er taget 5. januar. Foto: Freddy Flinthagen

Strand terroriseres af store løsløbende hunde

Vordingborg - 10. januar 2017

- Er Udkantmøn et retssamfund, eller skal man simpelthen acceptere omstrejfende hunde i sin baghave?

Sådan spørger Freddy Flinthagen, der bor på Oddermose Strand retorisk, og han hentyder til en kvinde, der lader sine to store hunde løbe uden snor mere end 1/2 kilometer væk, når hun lufter dem.

- Vi er ganske enkelt bange for hundene, som ejeren absolut ingen kontrol har over og i øvrigt befinder sig langt fra dem, når hun går med dem og tillader, at de farer rundt på vejene, i haverne og efter råvildt på markerne. Hundene er voldsomme og truende, og ofte nærmer de sig parvis og udgør et overvældende skrækscenarie for dem, de møder, siger Freddy Flinthagen til Sjællandske.

- Desværre meddeler lokalpolitiet, at de ikke har sanktionsmuligheder over for hundeejeren, før der kommer en stævning fra anklagemyndigheden, som over tid har modtaget alle anmeldelserne fra lokalpolitiet på Møn, fortæller Flinthagen og fortsætter:

- Min kone og jeg har indgivet anmeldelser efter overfald på vore små gravhunde, som vi fører i snor under vore ture i området, hvor vi er fastboende. I slutningen af oktober gik det ud over en tysk familie som tilbragte deres efterårsferie i et lejet sommerhus her i området. Deres otte-årige dreng blev lagt ned på vejen Engkarsen i sommerhusområdet af den brune hund og ved fælles hjælp fik faren og undertegnede sparket og råbt hunden væk. Familien var dybt chokerede og spurgte om jeg kendte hunden. De fik historien om de mange politianmeldelser, men opgav at afgive en anmeldelse.

- Inden for en time havde familien pakket deres bil og forlod det lejede sommerhus - "for her turde de ikke blive et minut længere"- sagde de til mig, der kun kunne stå og skamme mig og beklage dybt på Møns vegne. Efterfølgende henvendte jeg mig endnu engang til hundeejeren, som gik nede på stranden langt fra episoden. Det svar, jeg fik, var: "Du er jo bare en sur gammel stodder!", fortæller Flinthagen.

Sjællandske har forsøgt at få at vide fra anklagemyndigheden, hvad der sker med anmeldelserne, men de holder lukket om tirsdagen i januar.