Stort anlægsprojekt klar til at gå i gang

- Vi har gået og ventet på, at Banedanmark skulle gå i gang. Nu har de indgået en aftale med entreprenøren, og det betyder, at vi kan påbegynde de tilstødende projekter, forklarer Torben Kelm Danielsen, chef for Trafik, Park og Havne i Vordingborg Kommune.

Udgangspunktet for projektet er Banedanmarks planer om at bygge en ny jernbanebro ved Vordingborg Station i stedet for nuværende bro, der er for smal og for lav til den fremtidige togtrafik. Hos kommunens planafdeling forventer man øget trafik i Vordingborg bymidte. Derfor er man blevet enige om at flytte den nye bro 60 meter mod nord og etablere en ny vej på cirka 380 meter fra Valdemarsgade over Boulevarden og Aarsleffsgade til Næstvedvej.