Store beløb på spil for skorstensfejermester

Bøden på 50.000 kroner blev stadfæstet i Østre Landsret i oktober 2016. I den forløbne weekend fik Arne Pedersen meddelelse om, at han får lov til at bringe sagen op i Højesteret.

- For mig handler det om det principielle i, at jeg og mine svende har renset skorstene på samme måde, som det er gjort i de seneste 250 år. Og så drejer det sig om pengene. Det er et stort beløb for mit firma, siger Arne Pedersen.

- Nu kommer der yderligere omkostninger, men jeg satser på at blive frifundet. Vi har ikke overtrådt nogen bekendtgørelser, love eller vejledninger, blot arbejdet som altid. At der så nu kommer en ny vejledning, den vil jeg rette mig efter, men ikke dømmes for at have overtrådt den - på et tidspunkt, hvor den slet ikke var kommet ud, siger Arne Pedersen.