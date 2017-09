Den 21-årige mand fra Stege blev dømt for at forsøge at bortskaffe to jagtgeværer for sine kammerater. Det ene var et oversavet jagtgevær som på dette ældre billede. Foto: Allan Grasberger

Stegegenser får dom for bortskaffelse af våben

Vordingborg - 01. september 2017 kl. 10:18 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et år og otte måneders fængsel fik en 21-årig mand fra Stege, da hammeren faldt i Retten i Nykøbing Falster i denne uge, skreiver Sjællandske.

Han har nu god tid til at gruble over, om det var en god idé at tage imod to skydevåben fra sine kammerater fra Næstved, der gerne ville have våbnene fjernet fra jordens overflade.

Hvorfor våbnene skulle fjernes, kan man kun gisne om, for det kom ikke frem i retten, og specialanklager Skipper Pelle Falsled fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er meget fåmælt om sagen. Det skyldes, at en af stegegenserens fem medsammensvorne først kom for retten torsdag, og hovedforhandlingen foregår ikke før december.

Anklageren vil således ikke sige, om der er tale om folk med rygmærker, og på spørgsmålet om stegegenseren er medlem af en bande, svarer han:

- Han har sagt, at han ikke er medlem af en bande. Han skulle blot bortskaffe våbnene.

De samme våben er centrale i sagerne mod de fem andre. Nogle af de andre er anklagede for at have været i besiddelse af de samme våbenog nogle flere våben, men om de har været brugt, vil Skipper Pelle Falsled ikke ind på.

De to geværer er aldrig fundet.

Der er tale om et jagtgevær af mærket AYA, som den 21-årige havde hos sig i området omkring Stege 4. december sidste år. Og otte dage senere rådgav han nogle af de andre til, hvad de skulle gøre af et oversavet jagtgevær i området omkring Lundby.

- Politiet fandt ud af sammenhængen dels ved deres observationer og dels ved indgreb i meddelelseshemmeligheden. Det er f.eks. telefonaflytning, oplyser Skipper Pelle Falsled.

Han understreger, at det var de to skydevåben, der gav den største del af straffen.

Men herudover blev den unge mand også dømt for at have haft en kniv med en klinge på 10,2 cm, da han blev holdt op af politiet på en tankstation i Bagsværd 18. januar. Ved den lejlighed blev han anholdt og sat i varetægtsfængsel. Siden har han siddet indespærret dog med undtagelse af et kortvarigt flugtforsøg 27. februar - en flugt som han også blev dømt for ved samme retsmøde. Det skriver Sjællandske.