Stege skal sælges som byen med det gode liv

16. september 2016 Af Claus Vilhelmsen

Omkring 60 interesserede mødte op til kommunens borgermøde om Steges fremtid torsdag aften. Det var erhvervsfolk, handelslivet, folk med fingrene langt inde i kulturen og selveste borgmester Knud Larsen, som for nylig er flyttet til Stege.

De blev vidne til en gennemgang af Vibeke Møgelvang de Neergaard, Afdeling for Plan og By, der fortalte deltagerne, hvad Stege kan byde på nu (hvilket næppe var nyt for de fleste), og nogle luftige visioner om fremtiden på baggrund af det eksterne planlægningsfirma Zark.

Det var meget uforpligtende, og der blev ikke sat økonomi på noget af det, hvilket affødte kritik fra salen.

Men udviklingsdirektør Jan Michelsen forsvarede det med, at borgerne skal komme med input, og det er med vilje, at der ikke er prioriteret eller sat penge på de forskellige muligheder.

Vibeke Møgelvang de Neergaard erindrede om kommunalbestyrelsens vision for hele kommunen, som er »en kommune der er storbyens sundeste og smukkeste forhave, og en kommune summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Hun ridsede op, at visionen for Stege kan opfyldes ved, at styrke bylivet, styrke muligheden for handels-. og erhvervsliv, udvikle tilbud med oplevelser for borgere og turister, dyrke de kvaliteter der skaber rammerne om det gode og sunde liv og fokusere på samarbejde og fællesskab mellem borgere og mellem købstæder og vore landdistrikter.

Hun understregede, at Stege skal sælges som byen, hvor man kan leve det gode og sunde liv. Med rekreative områder, kultur samlet omkring biblioteket, Møns Museum og Mønshallerne, et varieret erhvervsliv og en historisk fortælling.

Herefter var det tilhørernes tur, og Vibeke Møgelvang de Neergaard blev kritiseret for ikke at kende Stege. Flere tilhørere opponerede imod, at hun ville lave byen om til en 40 km/t-zone.

