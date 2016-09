En lang rampe, der drejer og gradvist bliver højere og giver læ for de badende, danner badet. Under det højeste punkt kan være omklædning og eventuelt sauna. 3D-animation: Jesper Øager Jensen

Stege Badeanstalt skal ud at finde 8-10 mio. kr.

Vordingborg - 16. september 2016 kl. 13:32 Af Claus Vilhelmsen

- Vi er parat til at søge fonde, og så skal der laves en lokalplan.

Det siger Christian Pedersen, initiativtager til den kreative badeanstalt, der kan ende med at blive bygget ud for Langelinie ved Residens Møn i Stege.

Han regner med, at anstalten vil komme op på otte-ti millioner kr., inden den er færdig. Selv peger han på fonde som A.P. Møller fonden, Real Dania og Velux Fonden, men andre kan også komme på tale. Derimod ser han det ikke som en realistisk mulighed, at Vordingborg Kommune bidrager med et væsentligt beløb til konstruktionen - kommunens økonomi taget i betragtning. Det skriver Sjællandske.

På et offentligt møde om helhedsplanen for Stege torsdag aften redegjorde Christian Pedersen for projektet, og han gjorde det klart, at de første hurdler er overstået. Nu gælder det pengene.

Han peger på, at der først og fremmest er en »reason to come« til Møn.

- Det er Møns Klint. Men der er også en »reason to stay«, og det er de bløde værdier. Turister kommer ikke til Møn pga. en badeanstalt, men det kan være, at de bliver her længere, når der er sådan en, siger initiativtageren, der slet ikke lægger skjul på, at han også har en økonomisk interesse i badeanstalten, der kommer til at ligge lige ud for Residens Møn, som han ejer.

- Men anstalten er først og fremmest en gevinst for byen. Ikke kun turisterne kommer til at bruge den, men også de fastboende, og Møn skal være et godt sted at bosætte sig og blive, understreger Christian Pedersen over for Sjællandske.