Stavreby vender blikket mod Ghana

Jungshoved: Afrikas kulturelle rigdom er i fokus, når »Seniorhands to Africa and Asia« åbner udstillingen »Ghana i Værket«. Det sker 29.-30. december fra 10 til 12 og 14 til 16, Stavreby Strandvej 24B, Jungshoved.

- Efter sidste års interesse for udstillingen »Grønland i hjertet af Stavreby« vender vi nu blikket mod syd til det Afrika, vi normalt ikke ser og hører så meget om, fortæller Svend Laursen fra Seniorhands to Africa and Asia og tilføjer, at Afrika ikke kun er et problemfyldt kontinent, som vi ser det fra Europa. Det finder man ud af, når man dykker ned i hverdagslivet.