Lånefinansieringen af et vandhus vendte tilbage som en boomerang i Vordingborgs økonomi, da stramning af reglerne betød, at 25 millioner skulle deponeres

Statsstøtte redder Vordingborg

Vordingborg Kommune får otte millioner kroner i støtte fra puljen for vanskeligt stillede kommuner og har derudover fået tilsagn om at kunne låne yderligere 47 millioner kroner.

Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune oplyser, at kommunen har fået låneadgang til 17,6 millioner kroner, som er øremærket byggeriet af svømmehallen. Dertil kommer en yderligere lånemulighed på 30 millioner kroner, der kan bruges til at styrke kassebeholdningen, som er rutsjet fra 200 millioner til omkring 50 millioner i løbet af de seneste tre år.

- Der manglede 25 millioner kroner i at få budgettet til at balancere, selv når der var taget højde for besparelser. Dette åbner mulighed for at tilpasse økonomien efter nogle år med store anlægsinvesteringer, siger Lau Svendsen-Tune.