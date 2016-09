Vandhuset, der skal bygges på Pantergrunden, blev ekstra stort, fordi man troede, at leasingmodellen ville give ekstra 25 millioner til byggeriet. Den model gav bagslag, da staten strammede reglerne.

Send til din ven. X Artiklen: Statslig finte kan gøre deponering mindre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Statslig finte kan gøre deponering mindre

Vordingborg - 02. september 2016 kl. 06:21 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommunale budget for 2017 fik en blodtud, da en regelstramning betød, at der skulle deponeres i alt 80 millioner kroner, 25 mere end forventet, for byggeriet af det kommende vandhus.

Årsagen er, at kommunen leaser vandhuset, som bygges af en privat entreprenør.

Nu har staten imidlertid åbnet en kattelem i form af en ekstraordinær lånemulighed til finansiering på 17,6 millioner kroner. Kattelemmen består i, at kommunen kan lade være med at låne pengene - og til gengæld slippe for at deponere et tilsvarende beløb. Dermed bliver ekstraregningen ikke på 25 men kun på 7,4 millioner kroner her og nu.

Det burde være logik at undlade at optage et lån, der blot skal betales ved en anden kasse, men det er sværere end som så. Blandt andet fordi det kommunale budgetforslag nu opererer med, at den løbende frigivelse af 80 deponerede millioner skal gå til driften af svømmehallen.

Desuden påvirker regnestykket de samlede lånemuligheder.

Læs mere i Sjællandske fredag