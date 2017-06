Starten går til Tour de Præstø

Her går starten for 24. gang tirsdag 20. juni klokken 18.30.

Tour de Præstø er et cykelløb for børn, familier, motionister og dem, som gerne vil køre stærkt. Med tre distancer på henholdsvis 15, 30 og 60 kilometer er der udfordringer til alle. Ruterne tager forskellige omveje omkring byen. De to korteste ruter går ud på Jungshoved. Den korte strækning er oplagt mulighed for familien og komme rundt på. Mens midterruten er lidt mere krævende og giver den bedste oplevelse, hvis man cykler jævnligt.

Den længste rute kører også ud på Jungshoved, men derefter ned langs de små byer Sandvig, Kindvig, Sageby for at runde Kalvehave. Herfra går det via Skovhuse til Stensved. Ned igennem Ø. Egesborg og hjem via Skibinge og Lundegård. Den lange rute kræver regelmæssig træning inden man kaster sig ud på den. I 2016 var der over 300 deltagere.