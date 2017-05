Henrik Larsen, formand for »Stafet for livet« i Vordingborg, satser på at komme op på 1000 deltagere, når løbet finder sted i juni. Lige nu er der 857 tilmeldte. Foto: Thøger Raun

Stafetten startede på Slotstorvet

Sådan siger Henrik Larsen, der er formand for lokalafdelingen af »Stafet for Livet«. Eventen, som arrangeres af Kræftens Bekæmpelse, har tidligere nydt stor opbakning i Vordingborg. Sidste år deltog over 1400 løbere, men i år lader folk til at være lidt langsommere om at melde til. Indtil videre er man nået op på 857 tilmedlinger, men det antal skulle gerne være forøget, når løbet så at sige løber af stablen 10. og 11. juni.