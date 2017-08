Spareforslag giver skidt og koster job

Hele kommunen: Forslaget om at spare på forflytninger af sengeliggende ældre ligner et paradeforslag uden politisk støtte, men ældreområdet slipper næppe fri af besparelser.

Såfremt tiden til rengøring nedsættes med fem minutter per uge svarende til en nedskæring på 22 procent, så sparer kommunen næsten seks stillinger som SOSU-assistent og godt to millioner kroner i lønudgift.

Administrationens forslag, som bakkes op af udvalget, er lidt tåget, men går ud på, at der faktisk skal spares en million kroner ved et lavere sygefravær, men at halvdelen af millionen skal føres tilbage til virksomhederne.

- Det er svært at finde nogen spareforslag, som ikke gør ondt på et presset område. Derfor er vi gået med til at videresende sparemuligheden på rengøring og på vikarudgifter. Det er der, hvor det vil gøre mindst ondt - selv om det går ud over et personale, der i forvejen er presset, siger Vibe Bøgvad.