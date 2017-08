Foto: THOMAS OLSEN

Spareforslag for børnene trods faldende tandsundhed

Vordingborg - 31. august 2017 kl. 09:21 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to spareforslag, som hverken Kim Petersen (V) eller Kirsten Overgaard (V) bryder sig om, vil helt konkret - hvis de mod forventning gennemføres - betyde, at børnene kun skal til tandlæge hver andet år, skriver Sjællandske.

Forslagsstillerne pointerer, at det vil have konsekvenser for tandsundheden i kommunen, »som i de seneste år er allerede er faldet hos de yngste formentlig som en følge af de seneste års reduktioner i forebyggelsen«, som de skriver i bilagene.

- Men hvordan ved I, at tandsundheden er faldet?

- Man måler tandsundheden på børnene hvert år. Hvor mange huller har de i tænderne, hvor mange får bøjler osv., svarer Kim Petersen.

Lokaludvalget Tandplejen skriver i sit bilag til forslaget, at »der i de sidste 10 år er blevet fortaget store besparelser på området«.

»Der er faldende tandsundhed hos forskolebørnene og hos de 12-årige. Derfor mener vi ikke, at det er muligt at foretage yderligere reduktioner i Tandplejen, uden at det sker på bekostning af borgernes sundhed, medarbejdernes trivsel samt arbejdsmiljøet i Tandplejen, påpeger Lokaludvalget.

Til trods for, at tandsundheden er altså er faldende, har Tandplejen ført 300.000-500.000 kroner tilbage til udvalget hvert år i tre år. Det er de penge, Kim Petersen har set på som en sparemulighed.

- Men hvorfor er pengene ikke blevet brugt på børnenes tænder?

Hertil svarer overtandlæge ved tandplejen Lene Maare:

- Vi har haft to vakante stillinger i længere tid. De er først blevet besat i 2017.

- Derudover har vi sparet op til et temmelig dyrt apparat, som vi ikke nåede at købe. Men så må vi leve uden, mener Lene Maare, som har fuld forståelse for, at der skal være råd til mange ting i kommunen, siger Lene Maare til Sjællandske.