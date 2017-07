Se billedserie Per Hebsgaard er denne gang skyld selv i centrum som fagmanden bag kunstværker. Foto: Kristian Buchmann Copyright 2009 Sjællandske Medier

Sophienholm tager forskud på glasmuseet

Vordingborg - 22. juli 2017 kl. 08:10 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KunsthalGlas, der skal rumme glaskunst af Per Hebsgaard i Præstø, har endnu ikke set lyset, men her i sommer er der mulighed for at se hvordan værkerne kan tage sig ud på en samlet udstilling, skriver Sjællandske fredag.

Kunsten i lyset er titlen på sommerudstillingen på kunstmuseet Sophienholm i Lyngby ved København, og her fylder værker af Per Hebsgaard, frem til 27. august, hele udstillingsbygningen samt to sidefløje.

Per Hebsgaard, der siden 2002 har boet og haft værksted ved Præstø, er fagmanden, som kunstnerne går til, når de skal have udtrykt deres ideer i glas. Den 69-årige glasmester har været selvstændig siden 1986, og den store udstilling på Sophienholm viser resultater af hans samarbejde med en lang række af store danske og skandinaviske kunstnere. Tætte samarbejder, der ofte har strakt sig over lange forløb, hvor der er arbejdet både nat og dag for at nå det ønskede resultat.

Kunstnerne tæller blandt andre Bjørn Nørgaard, som stod for den officielle åbning af udstillingen, Per Kirkeby, Erik A. Frandsen, Malene Landgren, Tróndur Patursson, Peter Stuhr, Lise Malinovsky, Nils Erik Gjerdevik, Ursula Reuter Christiansen, Carl Henning Pedersen og mange andre kendte og anerkendte kunstnere.

Udstillingen er en genopsætning af sidste års udstilling på Museet for religiøs kunst i Lemvig, men selv om Per Hebsgaard har arbejdet i omkring 180 danske kirker, så er det ikke det religiøse, som er fremherskende.

Markant er derimod samarbejdet med færøske Tróndur Patursson, som blandt andet står for en stor hvalinstallation.

Markant er også forarbejderne til Frans Widerbergs 'rytterstatue', som kan ses i Københavns lufthavn og de endnu ikke realiserede glastårne, som er lavet i samarbejde med Peter Stuhr.

Ole Villadsen, formand for Vordingborg Kunstforening og aktiv i arbejdet med at etablere et lokalt museum for Per Hebsgaards værker, har bidraget til udstillingens fyldige katalog, hvor han især gennemgår glaskunstens rolle i kirkerummet.

Ole Villadsen udgav i 2012 en bog specielt om glasudsmykninger i kirker og offentlige rum, og han arbejder på en ny bog om emnet.