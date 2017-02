Somaliske mødre frygter hjemrejse

»Vi overvejer at inddrage din opholdstilladelse. Vi kan derfor ikke udmelde et servicemål i din ansøgning om familiesammenføring«.

Blandt de berørte somaliere er Nimo Hassan, der kom til Danmark i august 2014. Hun bor i dag i flygtningeboligerne i Kalvehave med det ene af sine syv børn. De seks andre er flygtet til Uganda for at være tæt på en dansk ambassade for at få klaret familiesammenføringen. Sagen så ud til at være tæt på gennemført, da hun modtog brevet om, at den ville blive sat på pause.