Sognepræst Maren Pitter Poulsen har allerede fået de første sæt konfirmationstøj i hus, men hun håber, at mange flere vil donere til den gode sag. Foto: Lars Christensen

Sognepræst efterlyser konfirmationstøjet

Vordingborg - 11. maj 2017 kl. 16:00 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kommende tid er højsæson for områdets konfirmander, men det kan være svært for nogle familier at få enderne til at mødes, når der skal findes rum i økonomien til tøj, gaver og fest.

Dem vil sognepræst Maren Pitter Poulsen nu gøre noget ved. Hun har netop sat gang i en indsamling af brugt konfirmationstøj, som hun vil give væk til dem, der har brug for det.

- Gennemsnitligt koster det 3000 kroner at klæde en konfirmand på, og det er rigtig mange penge for mange mennesker. Og så skal der jo også være råd til fest og mad, forklarer sognepræsten, der er blevet inspireret af et lignende projekt i Nordjylland.

- Rigtig meget af konfirmationstøjet bliver jo ikke brugt ret meget. I den alder skyder de unge jo i vejret i løbet af ingen tid, og så ender tøjet bare med at samle støv i skabet, fortæller hun.

Sognepræsten har allerede været rundt til mange af provstiets kommende konfirmander for at fortælle om projektet, men hun regner ikke med at få så meget tøj i hus endnu.

- Det er jo helt nyt nu, så selvfølgelig vil de ikke af med det, men jeg regner med at tage rundt på skolerne efter nytår, og så må vi se, om der er nogen, der er interesserede, forklarer sognepræsten, der også håber at forældre og tidligere års konfirmander vil kigge i gemmerne efter brugbart konfirmandtøj.

- Vi indsamler kun nyere og stadig pænt tøj, da det jo umiddelbart skal kunne klare en sæson mere, men det kan jo sagtens være et par år gammelt, lyder det fra sognepræsten, der vil dele ud af tøjet fra præstegården i Køng.