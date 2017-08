Se billedserie Anders Madsen (t.v), World Skills ekspert Henrik Jørgensen (i hvid t-shirt) og Frederik Ribers kolleger har stor tro på den talentfulde håndværker, når han skal dyste mod verdens skarpeste håndværkere. Foto: Hans-Henrik Lærke

Send til din ven. X Artiklen: Snedker får støtte fra 16 kolleger til VM i Abu Dhabi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snedker får støtte fra 16 kolleger til VM i Abu Dhabi

Vordingborg - 24. august 2017 kl. 09:15 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opskriften er klar for bygningssnedkeren Frederik Riber, der 14. til 19. oktober deltager i World Skills i Abu Dhabi.

Nul kæresterier, hold igen med byture og pas din seng. Og nå ja - træn, træn, træn.

- Vi gør det ikke for sjov. Jeg selv, min arbejdsgiver, skolen, sponsorerne tager det seriøst, siger 20-årige Frederik Riber, der ser meget frem til at konkurrere med verdens bedste håndværkere under 22 år.

Skal han have en chance for at sætte sine 25 konkurrenter til vægs, skal der knokles. En håbefuld mester og opbakning fra Snedkernes Uddannelser, som har skaffet sponsorater, har gjort det muligt for ham at træne på fuld tid med løn. Siden 1. maj har han ugentlig trænet 37 timer på Roskilde Tekniske Skole.

- Vi har sat en top fem placering som mål. Det er realistisk, fortæller den unge bygningssnedker, som reelt træner 45 til 48 timer ugentligt.

Verdensmesterskabet afholdes hvert andet år og er meget prestigefyldt.

- Det kan sammenlignes med OL. Man tager af sted som et dansk team og deltager i en åbningsceremoni, hvor landenes faner bæres ind. Knap 1300 håndværkere fra 72 nationer deltager, fortæller Henrik Jørgensen fra Svendborg Erhvervsskole. Han er af Snedkernes Uddannelser udpeget som rådgiver for Frederik Riber og er desuden World Skills ekspert og dommer.

World Skills-deltagerens arbejdsgiver, Anders Madsen fra Tømrer & Snedker Mester Madsen i Bårse, har ikke alene givet sin medarbejder gode betingelser i forberedelserne, han har også sørget for opbakning. Foruden ham selv sætter 15 kolleger sig på flyet mod Abu Dhabi midt i oktober.

- Vi skal ned og heppe på Riber på konkurrencens sidstedag. Vi har alle fulgt hans udvikling, og vi får måske aldrig chancen igen, siger Anders Madsen, som efter præmieoverrækkelsen tager kollegerne med på studietur i Dubai.

- Det handler om at tænke på sine medarbejdere og holde på dem. De skal have nogle oplevelser. Og sådan en tur giver noget at dele, lyder det fra mesteren der har stor tiltro til Frederik Ribers chancer.