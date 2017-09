Se billedserie Michael Smed (S) svarede for sig på Café Ann'en, selvom ikke alle havde forstået det med kammertonen.

Send til din ven. X Artiklen: Smeden i ilden til det første møde på Ann'en Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smeden i ilden til det første møde på Ann'en

Vordingborg - 06. september 2017 kl. 10:10 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor er iværksætterånden, hvad gør vi på miljøområdet, skal der fyres folk i kommunen?

Spørgsmålene var mange og spørgelysten stor, da Michael Smed (S) stillede op til debat på Café Ann'en tirsdag aften, skriver Sjællandske.

Værtshusets ejer Ann Busch, som selv stiller op til kommunalvalget for Alternativet, har taget initiativ til, at en repræsentant for hvert parti kan komme og være bartender en aften i september. Michael Smed stak hovedet ind i løvens mund som den første, og ca. 25 mennesker kom for at høre ham, stille spørgsmål til ham og kritisere ham,

Storstrømsbroens venner stillede op, og Jonna Colding Hansen benyttede lejligheden til at holde enetaler om, hvor godt det ville være at bevare broen som turistmål. Michael Smed var ikke så sikker på, at det ville være en overskudsforretning, og han var bange for, at den ville blive en løbende udgift for Guldborgsund og Vordingborg Kommune.

- Jeg er bange for de ting, der falder ned fra broen, sagde Michael Smed.

Snakken faldt på trafikken, og det var tydeligvis en af Smedens mærkesager.

- Vi får ikke en brøkdel af den service, de får i Herlev, hvor de kan cykle rundt i kommunen. Jeg er slet ikke sikker på, at vi skal være en del af Movia, mente han og fremhævede initiativet fra Jungshoved, hvor de lokale har startet deres egen bus.

En anden sag, der kunne sætte glød i hans øjne, var et medlem af Alternativet, der gerne ville vide, hvad hans holdning er til miljøpolitikken i kommunen.

- Vi skal være en af de grønneste kommuner i landet, sagde Michael Smed og fremhævede den lange kystlinje i kommunen.

Det meget omdiskuterede spareforslag fra Socialudvalget om, at de ældre kun skal op af sengen én gang om dagen, blev der også spurgt om.

Borgmesterkandidaten forklarede, at de to socialdemokratiske medlemmer af udvalget ikke ønskede, at forslaget skulle fremsættes, men det blev underkendt af de tre borgerlige medlemmer.

- Men jeg tror, vi undgår at spare de sidste ti millioner kr, som udvalgene er blevet bedt om at finde frem. Budgette ser bedre ud, forklarede han.

En af gæsterne afkrævede politikeren et eksakt svar på, hvad han vil stille op med sagen om grusgraven på Næs. Michael Smed svarede ærligt, at det vidste han ikke nok om, hvilket fik spørgeren til at kritisere ham i uforblommede vendinger i flere minutter.

Kathrine Hagbart Valentin Jensen ville vide, hvad Michael Smed ville stille op med flygtningene i kommunen.

Dertil svarede kandidaten, at kommunen er forpligtet til at tage et bestemt antal flygtninge, og de skulle have de bedste muligheder.

Spørgeren replicerede, at Venligboerne gør kommunens arbejde.

Og sådan fortsatte det. Spørgelysten var stor, og selv om det hed sig, at Michael Smed skulle være bartender i en time, fik han ikke skænket en eneste øl. Heldigvis sørgede Ann Busch og hendes datter for den del af arrangementet, så ingen behøvede at blive tørstige. Det skriver Sjællandske.