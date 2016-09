Småbørn skal op i børnehaven

Forslaget indebærer, at forældre slipper for den højere vuggestuetakst i to måneder samtidig med, at kommunen sparer 800.000 kroner årligt, skriver Sjællandske tirsdag..

- Det er god fornuft, siger Kirsten Overgaard (V), der er formand for kommunens udvalg for børn, unge og fritid.

- Der er mange børn, som allerede i dag bliver overflyttet til børnehaven, når de er to år og 10 måneder, men forældrene får stadig lov til at betale vuggestuepris. I flertallets budgetforslag slipper de godt 1000 kroner billigere i de to måneder siger Kirsten Overgaard, som understreger, at det vil være muligt at få dispensation for ikke-modne småbørn.