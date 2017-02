Skulptur gemt sikkert væk et hemmeligt sted på Sydsjælland

Rettidig omhu er årsagen til, at den to meter høje bronzeskulptur »Vækst« for nylig blev fjernet fra pladsen foran det nu nedrevne posthus i Vordingborg. Det skete i utide, fordi entreprenøren, Jens H. Hansen, vurderede, at skulpturen kunne lide skade, hvis ikke den blev bragt i sikkerhed. Rettidig omhu er også årsagen til, at Vordingborg Kommune ikke vil oplyse, hvor skulpturen nu befinder sig.