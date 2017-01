Skorstensfejer får grønt lys til at gå Højesteret

Dermed stadfæstede landsretten en afgørelse fra Retten i Nykøbing Falster.

Det syntes skorstensfejermesteren var urimeligt, og han søgte om tilladelse til at få sagen for Højesteret. Og den har han nu fået.

Skorstensfejerens blev dømt, fordi han to gange i 2014 lod en ansat stå på en tagryg uden at være sikret mod fald.

Men det er forsvarligt at stå på en tagryg uden sikring, og der sker sjældent ulykker, udtalte oldermand i skorstensfejernes brancheorganisation, Skorstensfejerlauget, Keld L. Jensen, i forbindelse med landsretsdommen.

Han mener, at dommen vil gøre det problematisk for både branchen og andre håndværk at udføre arbejde på en tagryg.

- Problemet er jo, at hvis man skal til at bruge lift eller sætte stillads op, så bliver det en helt anden pris, vi skal tage for at feje en skorsten.

- Det bliver en voldsom udgift for at udføre et arbejde, der tager få minutter. Det er helt håbløst at tænke, at det er den måde, vi skal gribe det an på, sagde han dengang.

Ifølge skorstensfejerne er det umuligt at sikre sig til andet end skorstenen, og en ældre eller en tynd skorsten kan ofte ikke holde til et pludseligt træk. Derfor er den model ikke vejen frem.

I mange tilfælde er der ikke plads til at udføre arbejdet fra en lift, så alternativet er, at husejerne skal investere i en renselem inde i huset, eller at skorstensfejeren skal sætte et stillads op for at nå en skorsten.

Østre Landsret lagde i sin dom vægt på, at den ansatte i de to konkrete tilfælde godt kunne have brugt firmaets lift til at udføre arbejdet.

Det vides endnu ikke, hvornår Højesteret behandler sagen.