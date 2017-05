Send til din ven. X Artiklen: Skolepenge-kompromis er nu kommet i hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolepenge-kompromis er nu kommet i hus

Vordingborg - 27. maj 2017 kl. 06:28 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omfordelingen af millionerne mellem kommunens folkeskoler har fyldt meget politisk i den seneste tid, og debatlysten var da også stor, da punktet kom på det seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Børne- Unge og Familieudvalgets kompromis-forslag, der kompenserer Gåsetårnskolen for de 3,5 millioner, der skal fordeles ud til blandt andet Møn Skole, vandt bred opbakning blandt politikerne, og man blev enige om at tage de 3,5 millioner kroner fra kassen.

- Med det her kompromis, undgår vi den helt store katastrofe på Gåsetårnskolen her og nu, forklarede Else-Marie Langballe Sørensen (SF), der trods visse uenigheder med den nye såkaldte Kora-model, har valgt at støtte op om skiftet.

- Jeg er sikker på, Kora-modellen er mere retfærdig end den nuværende, og det er godt, Møn Skole får de midler, som skolen tydeligvis har manglet i årevis, men jeg er ikke sikker på, at den er tæt nok på at være helt retfærdig, forklarede SF'eren, der ligesom flere andre anbefalede, at der tilføres flere penge til skoleområdet.

Selvom der var bred opbakning til den nye Kora-model, så var det ikke en enig kommunalbestyrelse, der kunne vedtage den. Både løsgænger Helle Mandrup Tønnesen og DF'er Heino Hahn gik imod.

- Jeg går meget op i en mere retfærdig fordeling af pengene, men jeg er simpelthen blevet i tvivl om, hvorvidt det overhovedet er en god måde at fordele midlerne på med en socioøkonomisk model, forklarede Helle Mandrup Tønnesen, mens Heino Hahn havde en anden tilgang til modellen og ønsket om ekstra penge.

- Det er ikke, fordi jeg ikke under pengene til området, men jeg mener, problemet ligger et helt andet sted: Medarbejdere, som er jaget vildt, fortalte han.

- Jeg mener ikke, at man bare kan hyre et nyt konsulentfirma, før den nuværende model kunne nå at lande. Lærerne kan ikke få ro, hvis vi hele tiden hiver tæppet væk under dem med nye tiltag. Det er bygget på hovsa-løsningerne efter hovsa-løsninger, tilføjede han.