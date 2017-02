Skole lægger op til tre dages gamefestival

Spil og spildesign skal samle unge til træf i Vordingborg.

Vordingborg - 25. februar 2017 kl. 11:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun afløst af nogle spisepauser og lidt sovetid lægger Vordingborgskolen op til et tredages træf i hverdagene op til påske, hvor der skal spilles og designes nye spil på livet løs, skriver Sjællandske.

Det hedder Game Jam, og det er gratis. Tilbuddet er for elever fra 7. klassetrin og opefter, som har interesse for spiludvikling. De får lejlighed til sammen med elever fra Vordingborgskolen at udvikle spil og danne netværk med andre unge fra hele Sjælland og Lolland Falster.

- Formålet med Game Jam er, at de unge skal være kreative og udarbejde et spil eller starten på et spil i arbejdsgrupper, som de har mulighed for at arbejde videre med på skolens gamerlinje eller hjemme, forklarer Henrik Barnewitz fra skolen.

Jam-dagene skal sætte fantasien og udviklingen af spil i gang. De unge får af professionelle spiludviklere og fra et dommerpanel bestående af dygtige spiludviklere et overordnet tema og et oplæg, de skal arbejde ud fra.

Det foregår i pavillonen Kirkeskoven, Skovvej 2, hvor der både vil blive serveret mad og være mulighed for at overnatte gratis.

Henrik Barnewitz fra skolen er klar med svar på spørgsmål på telefon 4011 0614 og kan også kontaktes på mail, henrik.barnewitz@vordingborgskolen.dk.php