Se billedserie Bjarne Skovgaard er klar til at styre båden til København med et stop over i Hundige. Han har købt sig ind i familiefirmaet, så han også kan overtage styringen i Sydsjællands Ship Service.

Skibsfirma får flydende forpost i København

Vordingborg - 28. juli 2017

Den er gul-orange og firkantet, som et hus i en kolonihave. Gasgrillen står klar til brug på verandaen, men den flyder.

- Er der kommet et nyt havnekontor, lød et af de undrende spørgsmål fra forbipasserende, men det er faktisk et skib, der midlertidigt har taget plads i Sydhavnen ved Masnedsund.

- Forsikringsmæssigt er det et skib, bygget til at sejle på Europas kanaler, og vi har sejlet den hertil fra Holland, fortæller Jonas Skovgaard fra Sydsjællands Ship Service med adresse på Trellemarken i Vordingborg til Sjællandske.

26-årige Jonas Skovgaard, som tidligere i år gik fra 10 til 50 procent ejerskab af firmaet, er i færd med at klargøre en husbåd, som skal danne udgangspunkt for arbejde i og nord for hovedstaden, så firmaet får snart en uofficiel afdeling i København.

- Vi har i forvejen meget arbejde i Nordsjælland, i Vedbæk og Rungsted havne. På længere sigt er håbet, at vi kan åbne en rigtig afdeling i Københavnsområdet, fortæller bådmekanikeren, som har købt sig ind i faderen Bjarne Skovgaards virksomhed.

Husbåden ligger i Sydhavnen i Masnedsund, mens den bliver klargjort. Jonas Skovgaard har sejlet den hertil sammen med blandt andre Tobias Svendsen, der også er bådmekaniker i firmaet, og de to vil i første omgang bruge båden som base i København.

Om nogle uger sejler de den til i Hundige, men de arbejder kraftigt på at få kajplads inde i Københavns havn.

Båden ligner en flydende kontorbygning, men det er faktisk en båd, der kan sejle, bygget på tre pontoner og udstyret med en 75 hk Yanmar, der kan holde en gennemsnitsfart på seks-syv knob (11 km/t). når der ikke er modvind eller modstrøm.

De var fire om at hente den i Lathum, øst for Amsterdam, hvor et schweizisk ægtepar gik i stå på en kanalfart og havde sat den til salg.

- Og motoren er afprøvet nu. Vi sejlede næsten nonstop i fem døgn, kun afbrudt af en times proviantering, hvor den lige fik service, fortæller Jonas Skovgaard.

Den 13 meter lange husbåd er egnet til helårsbeboelse. Der er oliefyr, holdingtank til spildevand og pæn plads på de 60 kvadratmeter, hvor der er stue med styreplads, køkken, toilet og to rum.

- Men vi skal stadig gøre nogle ting ved den. Den skal beklædes med vedligeholdelsesfrit materiale, og vi vil udnytte taget til en terrasse. Så bliver der god plads til to for en lav husleje, siger Jonas Skovgaard.

Båden, som er bygget i 2012, blev købt for godt 600.000 kroner.