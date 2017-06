Send til din ven. X Artiklen: Skatte-kaos fikses med ny lokalplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skatte-kaos fikses med ny lokalplan

Vordingborg - 25. juni 2017 kl. 11:51 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har vedtaget en ny lokalplan, der skal rette op på den katastrofe, som den nuværende lokalplan har forårsaget i Præstø.

Officielt er der tale om en ny lokalplan, men i bund og grund går den ud på at tilbagerulle de voldsomme stigninger i bebyggelsesprocenter, der har givet økonomisk hovedpine hos mange beboere.

Skat var nemlig hurtige til at opdage de nye friere rammer til at bygge på grundene og sendte voldsomt forhøjede skatteopkrævninger ud til borgerne. For nogle beboere har de betydet skattestigninger på op til 1000 kroner om månedenen.

- Skat viste helt uhørt hurtig effektivitet, efter vi godkendte den sidste lokaplan. Det var selvfølgelig en utilsigtet hændelse. Nu må vi se, om de også er lige så hurtige til at rette det tilbage, lød det tørt fra Bo Manderup (V), der er glad for, at kommunen hurtigt har kunnet rette op på lokalplan-fadæsen.

En ejendom gav uenighed

Godkendelsen af den nye lokalplan endte med ikke at blive en enstemig afgørelse. Per Stig Sørensen og Kim Errebo gik begge imod, ligesom afløser Daniel Irvold (K) gik imod på Thomas Christforts vegne.

Årsagen til deres modstand finder man på Østerbro 5 i Præstø, hvor ejeren har ønsket at bevare den høje bebyggelsesprocent, selvom det betyder større grundskyld. Med den nye lokalplan reduceres bebyggelsesprocenten fra 60 til 40, og det går imod ejerens ønsker om at bygge ud på bagsiden af bygningen.

Administrationen har foreslået, at beboeren på Østerbro 5 kan få sit ønske opfyldt, ved at man bevarer den gamle lokalplan for den ene ejendom. Man advarer dog samtidig om, at ejendommen »med stor sandsynlighed« vil komme til at se »meget overbebygget« ud og vil blive »dominerende« i området.

Alligevel ønsker de tre politikere at beboeren på Østerbro 5 skal have sin vilje, men det ønske fandt ikke opbakning i resten af kommunalbestyrelsen.