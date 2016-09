Skal gammelt mejeri være nyt vandcenter?

Til trods for, at RealDanias »Underværker-kampagne« i foråret donerede godt 800.000 kroner til Fanefjord Mejeri, så er der endnu ikke megen udvikling at se ved det gamle mejeri i Damme på Vestmøn, skriver Sjællandske.

Han tilføjer, at arbejdsgruppen så sent som i sidste uge var på tur til Jylland for at finde ny inspiration fra en række jyske vandværker.

- Vi er på ingen måde eksperter i vand, men vi vil gerne have gang i et samarbejde med vandværkerne. Hvis det er lige så billigt eller billigere at indrette et nyt fælles vandværk i mejeriet i stedet for at bygge et helt nyt, så kunne vi sagtens se det som en måde at bevare bygningen på, forklarer Karsten Sørensen til Sjællandske.