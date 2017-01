»Skæmmende« kulturtavler møder kritik

De foreløbigt 24 tavler, der skal gøre det muligt at reklamere for kulturelle- og folkeoplysende arrangementer skæmmer nemlig Vordingborg, og planerne om at få dem sat op i Stege og Præstø bør droppes, lyder det fra de tre bevaringsforeninger.

- Når denne situation overhovedet er opstået, er det fordi kommunen ikke har et fungerende regelsæt for byrummene. Tidligere havde man torve- og gaderegulativer for hver af de tre købstæder. De tre bevaringsforeninger har i årevis efterlyst opdaterede regulativer, og for et par år siden kom der så et forslag til fælles regulativ - kun for at blive trukket tilbage kort efter fremlæggelsen. Siden er intet sket, trods gentagne »remindere« til kommunen, forklarer Hans Thormod Nielsen.