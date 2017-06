Se billedserie Rita og Steen Sørensen (73 og 76 år) kommer fra Nyråd. De kører hen til plejecenteret næsten hver dag og spiser. Tirsdagen kan dog glippe, for "det skal jo også være noget, vi kan lide", siger Steen Sørensen med et slet skjult grin.

Sjov for hele familien

Vordingborg - 18. juni 2017 kl. 14:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var pilekast, dåsekast og kartoffelslagning på programmet, da Plejecenter Vintersbølle Strand i Nyråd ved Vordingborg lørdag inviterede til familiedag. Der var dømt hygge for både de yngste og de ældre, og aktiviteterne var til at have råd til, for de kostede kun fem kr. Det gjaldt dem alle sammen, også kørsel rundt på området i golfbil eller rickshaw. Det skriver Sjællandske.

Der var også godt til ganen, for der blev serveret pølser, is, kaffe, te, sodavand og kage. Isvaflerne var specielt lækre, for de var hjemmelavede og helt friske.

Børnene hyggede sig og bankede løs på kartofler og dåser, mens nogle af de ældre i kørestol gjorde, hvad de kunne med at knalde balloner med pile - nogle med mere held end andre.

Ud over hyggen var der også et andet og mere kontant formål med at lave familiedagen.

- Vi vil gerne lave en terrasse foran aktivitetscentret. Det er svært at skaffe penge til, så vi håber at få en del penge ind via salg af mad og den slags og salg af stande til loppemarked, fortæller aktivitetsmedarbejder Susan Fendahl.

Det kostede 100 kr. for en stand uden for plejecentret den dag.

- Men jeg vil da også gerne gøre lidt reklame for vores genbrugsbutik »Bixen«, der har åbent hver dag kl. 8-15.45 og fredag 8-12, smiler Susan Fendahl.