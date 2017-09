Se billedserie Jørgen Nøhr er sildestegerlærling. I Stege steger de sildene på halm, hvor de andre steder steger på bøgebrænde. Jørgen Nøhr mener, det drejer sig om, hvad man tror er bedst. - Men jeg tænker, at halmstegningen er opstået ved, at børnderne i gamle dage tog sild med ud i marken. Så stegte de dem ved det, som de havde, mener Jørgen Nøhr.

Send til din ven. X Artiklen: Sildemarked i høj sol Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sildemarked i høj sol

Vordingborg - 02. september 2017 kl. 09:38 Af Tekst og foto: Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sildemarkedet i Stege, der begyndte fredag formiddag og fortsætter lørdag, kan allerede nu erklæres for en succes. Alene vejret gør, at folk strømmer til, og da der er mange aktiviteter på havnen, er der nok at kikke på og tage sig til, skriver Sjællandske.

De sorte sild, der steges over halm, er vanen tro et tilløbsstykke, og varme lige fra grillen smager de da også forrygende. Grillstegerne sælger snaps til for en flad tier, og det er der mange, der benytter sig af.

For børnene er der et saltvandsbassin med fisk, og for hele familien var der indvielse af en naturstation ved House of Møn. Det er Undine 2, hvor man ligesom i vandet ud for Kalvehave kan gå på opdagelse under vandet.

Middelaldertema

I den ene ende af havnen er der bygget en hel middlalderby, og middelalderfolkene viser deres håndværk frem. De fortæller også om livet i middelalderen og giver mulighed for at købe deres varer.

Selvfølgelig kan man også skyde med bue og pil, og der er middelaldermusik på pladsen. Til ganen er der mjød, æblejuice, saft og snaps, og der er også mulighed for at møde snapsemesteren.

Kun fredag var der middelaldergudstjeneste kl. 10 og 15, og samme dag var der gåtur på silderuten med Allan Huglstad.

Det er pragtfuldt sejlvejr, og Færgen Møn, middelalderskibet Agnete og postbåden Røret sejler alle ture fra Stege Havn.

Endelig var der fællesspisning fredag aften og den gentages lørdag aften med en anden menu. Der skal dog bestilles bord og købes billet ved at ringe til 5581 5333 eller i Bog & Idé i Storegade. Det skriver Sjællandske.