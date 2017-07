Restauratør Judith Mathiesen søger ejermænd og -kvinder til glemte sager i løbet af festugen. Der står seks cykler i gården, og indenfor hænger tørklæder, halstørklæder, jakker - og et par bukser, som hun her viser frem. Foto: Poul Poulsen

Send til din ven. X Artiklen: Sikken en festuge, vi har haft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sikken en festuge, vi har haft

Vordingborg - 19. juli 2017 kl. 19:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er til at forstå og måske endda fornuftigt, at man glemmer at få cyklen med hjem fra festen. Halstørklædet og paraplyen kan man også glemme. Men cowboybukserne - hvordan går det til, spørger Sjællandske i torsdagsavisen.

Restauratør Judith Mathiesen fra Amigo Bar i Algade spærrede de søvnige øjne op, da hun blandt efterladenskaberne fra en af festugenætterne fandt et par dame-cowboybukser, størrelse 27, på en af stolene.

- Det har vi grinet noget af siden, for hvordan pokker er det nu gået til, spøger den 56-årige restauratør, der netop har overstået sin 19. festuge som indehaver af Amigo Bar.

Bukserne venter nu på den rette ejermand eller -kvinde sammen med blandt andet seks cykler, et kørekort, et pas, et chaufførbevis, et par tørklæder, en jakke og to paraplyer.

- To cykler er netop blevet afhentet. Den ene var glemt, men den anden viste sig at være stjålet, så ejeren blev rigtig glad for at få den igen, fortæller Judith Mathiesen, som har lagt billeder af de glemte ting ud på Facebook.

Om nogle dage bliver de uafhentede ting afleveret til politiet som hittegods, og restauratøren ser tilbage på en god, men hård festuge.

Hendes arbejdsdage er begyndt klokken 15 og først sluttet i de tidlige morgentimer omkring klokken 05, når de sidste gæster er lempet ud ad døren til det skarpe morgenlys. Indimellem har hun dog holdt en spisepause og overladt betjeningen til det øvrige personale, heriblandt hendes sønner, mand og svigerdatter.