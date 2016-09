Signaler i Møns farligste kryds virker om to-tre uger

Ingen kan være i tvivl om, at krydset Ulfshalevej/Katedralvej i Stege ikke kun er Møns, men hele Vordingborg Kommunes farligste kryds. Det bliver der lavet om på i disse uger, hvor vejarbejderne knokler for at gøre klar til et lyskryds ikke kun fra Katedralvej, men også fra Ulfshalevej, skriver Sjællandske.

- Vi havde varskoet entreprenøren om, at der kunne opstå lange køer, men han skulle lige opleve det først, smågriner Jon Petersen, som også glæder sig til, at kommunens farligste kryds bliver til at køre over uden at skulle være bange for at blive vædret fra siden. Det skriver Sjællandske.