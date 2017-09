Artiklen: Sidste chance for at opleve huskunst

Sidste chance for at opleve huskunst

- Folk må være vilde efter at se, hvordan borgmesteren bor, tænkte keramiker Jesper Ranum, da han i forbindelse med projekt »Kunsten flytter ind« fik til opgave at udsmykke Michael Seiding Larsen og kæresten Birgit Nielsens hjem i Nyråd. Alligevel har kunstner og værter oplevet en vis tilbageholdenhed. Folk er ikke meget for at træde ind over andres dørtærskel.