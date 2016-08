Uddannelsesmæssigt vil vi gerne plante et frø, og vi vil også gerne være med til at vande det, men det er jo de unge selv, der skal blomstre, og det gør de, fortæller teamleder og mentor Kathe Jensen fra ZBCs brobygningsforløb.Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Seks ud af 10 unge kommer i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seks ud af 10 unge kommer i gang

Vordingborg - 31. august 2016 kl. 05:19 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ZBC har massiv succes med et 12-ugers brobygningsforløb for unge, der står uden for uddannelsessystemet. Det viser den seneste evaluering af forløbene, der gennemføres i samarbejde med jobcentrene i Vordingborg, Næstved, Faxe, Ringsted og Sorø Kommuner.

Tallene for 2016 viser, at 61,7 procent af de unge bliver klar til at starte på en uddannelse. 156 af de 253 elever er kommet videre med deres uddannelsesvalg

I Vordingborg alene kommer 60 procent af eleverne videre i uddannelse, mens 16 procent finder ansættelse eller kommer i virksomhedspraktik.

Det vækker glæde hos Kathe Jensen, der er teamleder for afdelingen i Vordingborg, hvor hun også selv fungerer som mentor for den brede skare af unge mennesker mellem 18 og 30 år.

- Man kan kalde dem unge med udfordringer, men ikke et ord om udsatte unge eller svage unge, for de er mere modstandsdygtige end så mange andre, forklarer teamlederen og tilføjer, at udfordringerne er meget varierede.

- Det kan være fagligt eller socialt. Nogle der aldrig rigtig har fundet deres vej i livet. Vi har haft folk med fodlænker og nogle med psykiske udfordringer, men vi også mange helt almindelige unge, der har bestået grundforløb, men som bare ikke har kunnet finde en praktikplads, forklarer hun.

- Fælles for dem er, at de et eller andet sted i deres liv er faldet ud af uddannelsessystemet, og vi forsøger at hjælpe dem tilbage, tilføjer hun.

Læs mere i Sjællandske tirsdag