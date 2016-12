Shell-tanken i Algade blev røvet 24. juli. Nu er begge røvere dømt. Den smukke kvinde på billedet har intet med røveriet at gøre. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Seks måneder for at røve tre flasker vodka Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seks måneder for at røve tre flasker vodka

Vordingborg - 28. december 2016 kl. 06:34 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retssagen umiddelbart før jul mod en 21-årig røver fra Vordingborg blev afgjort ved, at han fik seks måneders fængsel, hvoraf de to skal afsones. Prøvetiden for de sidste fire måneder er to år, hvor han gør klogt i at holde sin sti ren. Det skriver Sjællandske.

Den unge mands brøde bestod i at stjæle tre flasker vodka fra Shell-tanken i Algade 24. juli. Det ville aldrig have indbragt ham en så streng dom, hvis ikke for det faktum at han havde aftalt med en 18-årig kammerat, at han skulle true personalet med en kniv samtidig. Den 18-årige meldte sig selv og fik allerede 2. august en lyndom på otte måneders fængsel, hvoraf de fem blev gjort betinget. Det har vi tidligere skrevet om i Sjællandske.

Mens den 18-årige, som med kniven afkrævede personalet tre-fire kartoner cigaretter, var maskeret, spankulerede den 21-årige rundt i butikken som en anden almindelig kunde. Men pludselig snuppede han tre flasker vodka og forsvandt ud af butikken. Den 18-årige gik samtidig, og udenfor tanken blev de set flygte sammen. Nogle unge mennesker, der tilfældigvis var ved tanken, spottede røverne og fulgte efter dem i bil rundt i kvarteret, men de var pist væk.

Til trods for den 21-åriges maskering, fandt politiet alligevel ud af, hvem han var, og da han blev klar over det, meldte han sig selv. Han angav navnet på den 21-årige og slap derfor for at komme i varetægtsfængsel, og dagen efter blev han dømt.

Den 21-årige derimod ville i Retten i Nykøbing Falster før jul ikke anerkende, at han var med i røveriet.

- Jeg kom tilfældigvis forbi, sagde han i retten og indrømmede, at han havde stjålet de tre flasker. Det kunne han også dårligt andet, for han var afsløret på overvågningskameraet.

Han indrømmede også, at han kendte den anden, men han ville ikke erkende, at de havde været sammen om røveriet. Han bedyrede også, at han ikke var klar over, at røveren ved disken var den 18-årige, som jo var maskeret.

Det troede dommeren og de to domsmænd dog ikke på, og derfor blev den 21-årige dømt ikke kun for tyveri af vodkaen, men også som medgerningsmand til røveriet.

- Han fik dog en mildere dom, fordi det ikke var ham, der truede med kniven, siger anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Ulrik Birk Gotfredsen til Sjællandske.