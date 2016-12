Se billederne: Præstegård bød på fest for det nye år

- Det er en tradition, jeg har taget med mig fra min tid i Kolding, hvor jeg selv var med til at starte den op for små 15 år siden. Nu er det femte år, vi gør det her i Nyråd. Vi har flere gengangere blandt deltagerne, men der kommer også nye til, forklarer sognepræsten, der får hjælp fra frivillige fra menighedsrådet, der har stået for opdækning og servering.

- Vi har jo også nytårsgudstjenester både lørdag og søndag, men her har man mulighed for flere timers samvær, så man kan få snakket mere, end man lige kan over et glas champagne i kirken, forklarer hun og tilføjer, at man ikke behøver at være enlig for at deltage i festen.