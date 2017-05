Skorstensfejer Arne Pedersen fra Vordingborg tog mandag ind til Højesteret i København for at få omgjort straffen i den meget omtalte skorstensfejer-sag. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2017

Se billederne: Nu må Arne vente på Højesterets dom

De fleste af dem havde taget den lange tur fra Sydsjælland og Lolland-Falster ind til retsbygningen for at vise deres sympati med skorstensfejer Arne Pedersen fra Vordingborg.

To gange har han tabt sagen. Først i byretten og siden i landsretten. Nu er det så op til Højesteret at afgøre, om Arne Pedersen skal dømmes for at have fulgte århundrede gamle traditioner inden for sit fag.