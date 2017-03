Se billedserie Snart kan man i t-krydset ved Boulevarden og Valdemarsgade se lige frem og fornemme det fremtidige vejforløb.

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Jans hus er snart fortid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Jans hus er snart fortid

Vordingborg - 04. marts 2017 kl. 09:09 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der ryger badekarret, lyder det tørt fra Jan Nielsen.

Det er med blandede følelser, at han kan stå på sidelinjen og se på, mens de tunge maskiner æder sig gennem det, der i mange år har været hans hjem.

- Min kone Jannie har boet her i 25 år. Jeg har boet her i 10, forklarer han, mens han kigger på den sidste halvdel af huset, der stadig står tilbage i det kommende kryds på Boulevarden.

Det har længe været vidst, at to huse i det nuværende t-kryds skulle rives ned, når kommunens store projekt med Ny Næstvedvej i fremtiden skal lede bilister ind i byen udenom Algade.

Derfor flyttede Jan og familien også ud allerede tilbage i juli sidste år, men det er altså først nu, at deres hjem må lade livet.

- Selvfølgelig er det ærgerligt, at se det blive revet ned. Det var et godt hus, og vi var glade for at bo der, men vi har fundet et godt hjem i Nyråd nu, forklarer han.

- Og vi er sådan set glade nok for, at vi kunne flytte. Det ville være blevet alt for meget med den trafik, tilføjer han.

Entreprenørselskabet har her i starten af marts taget hul på næste del af det store vejprojekt, og arbejdet med at anlægge den nye vej fra Næstvedvej til Valdemarsgade forventes at vare resten af året og en smule ind i det nye år.