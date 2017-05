Se billedserie En kæmpe korn-balje var populær. Det var hverken for gluten- eller karamelallergikere, da der var gemt klistrede godter på bunden. Foto: Thøger Raun

Se billederne: Forrygende dag for familien

Vordingborg - 19. maj 2017 kl. 23:10

Klask. Thino Hansen sætter en bold i netmaskerne med 59 kilometer i timen. Helt tilfreds er den 12-årige gut nu ikke, men lader sig ikke mærke med det, da avisen udfritter ham for en kommentar. I bedste sportsånd svarer han.

- Det kunne være bedre, mens han tygger på en flødebolle.

Hvorvidt Thino vandt den fodbold, som var på højkant, eller om han bare valgte at nyde resten af dagen på plænen bag Svend Gønge Skolen i Lundby, melder historien ikke noget om. Nej, fortællingen er snarere, at et nyt og forbedret samarbejde mellem skolen og Lundby Familie og Kulturfestival har betydet, at besøgstallet er steget betragteligt.

- Vi er meget tilfredse, lyder det fra Kirsten Andersen fra foreningen Medborgerhusets Venner. Det er dem, som sammen med skolen har arrangeret, hvad der er blevet den fjerde Familie og Kulturfestival. Målet er at børn og voksne bliver bedre informeret om de tilbud, som er at finde i området. Derfor stod Lundby Budoklub klar til at vise, hvad der skal til for at vriste en kniv fra en forbryder. Beredskabet stod med en populær brandbil, og der var vaffelbagning, ordstafet, hestevognkørsel, håndbold og meget, meget mere.

- Vi har valgt at lade skoledagen i dag starte klokken 13 og slutte klokken 19, så eleverne havde mulighed for at tage mere aktivt del i dagen. Forældre og bedsteforældre har bakket op, og vi synes det er det hele værd at åbne klasserne og samle området om den åbne skole, forklarer viceskoleleder Mark Ersgaard Andersen, der også har aktier i arrangementet.