Se billedserie Det kan være svært at vide, hvad der er ægte og hvad der bare er billigt turistbras, men Svend Laursen er sikker på, at i hvert fald masken her forrest i billedet er ægte. Toppen skulle være lavet af tørret ko-lort.

Se billederne: Et vindue ind i Ghanas hverdag

Vordingborg - 29. december 2016 kl. 18:18 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et fattigt land med en rig kultur. Der er mange modsætninger at finde i ny udstilling om Ghana i Vordingborg Kommunes vel nok mindste udstillingshus, som man finder i Stavrebys gamle vandværk.

Svend Laursen, der bor i Præstø, udstiller en lang række afrikanske genstande, han har bragt med sig hjem fra sine talrige rejser til blandt andet Ghana.

Potter og fade, farverigt tøj og mystiske masker og figurer vidner om en kultur meget anderledes end den, vi er vant til her i Danmark, selv om de to lande historisk har en stærk tilknytning.

Ghana havde under kolonitiden en central rolle i Danmarks slavehandel til Dansk Vestindien.

Og det er da heller ikke tilfældigt, at det lige netop er Ghana, der fylder så meget i Svend Laursens liv.

- Vi er nogen, der gerne vil være med til på en eller anden måde at sætte et andet indtryk, så Danmark kan være kendt for andet dernede, forklarer Præstø-borgeren.

Som formand for den humanitære organisation Seniorhænder til Afrika and Asien (ShAA) går han i spidsen for arbejdet med at hjælpe børn og unge, der lever i fattigdom i den del af Ghana, hvorfra de fleste slaver kom.

Særlig fokus har der været på bedstemødrene, der ofte sidder tilbage med et enormt ansvar for deres børnebørn, når forældrene enten er døde eller forsvundet.

Organisationen sender hver måned, hvad der svarer til cirka 250 danske kroner til udvalgte familier, så længe børnene går i skole eller er i gang med en uddannelse.

Og trods problemerne med fattigdom og affald slår Svend Laursen dog fast, at Ghana har meget at tilbyde. Og man kan få et lille indtryk af den kulturelle rigdom i Stavrebys gamle vandværk.

Der er åbent fredag 30. december fra klokken 10 til 12 og 14 til 16. Adressen er Stavreby Strandvej 24 B.