Se billederne: Ekstra meget ekstremt på klinten

Et i forvejen vildt arrangement med 1,5 kilometer svømning for foden af Møns Klint, 30 kilometer cykling på mountainbike i Klinteskoven og 10 kilometer trail-run kan tage pusten fra selv de bedste.

- Det har været en fed, fed dag. Vi har været glade for at kunne præsentere Xterra-deltagerne for fantastiske Møns Klint. Mange af dem har deltaget på Xterra-delen på Hawaii, men de siger, at det her er det flotteste, men også klart det hårdeste, af Xterra-delene, forklarer direktøren, der selv var tilstede, da de hundredvis af deltagere brød ud i et rent jubelbrøl inden svømmestarten.