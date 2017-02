Lisbet Hebo har langet en del platter over disken i sin tid som isenkræmmer. Nu skal hun finde et sted, hvor de kan hænge.Foto: Nina Lise

Se billeder: Præstø på platten

- Den første platte inspirerede os til at efterlyse flere. Bent Preben Hansen, en flittig bruger af Præstøs facebookgruppe, havde en del, som han netop havde doneret til en velgørende indsamling. Men han syntes, at de hørte til her, så han endte med at købe dem tilbage og skænke dem til os. Som han sagde: »Pengene går jo til et godt formål«, smiler Lisbet Hebo, der i øjeblikket holder vinterlukket i rådhuscaféen men åbner igen 1. marts.