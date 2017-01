Se billeder: Cykelrytter gav opsang til lederne

Se billedserie Den stod ikke kun på røverhistorier, da Rolf Sørensen gæstede Vordingborg til erhvervsforeningens nytårskur. Foto: Anders Ole Olsen

Vordingborg - 13. januar 2017 kl. 08:02 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev draget mange paralleller mellem kampen på landevejene og kampene i erhvervslivet, da Rolf Sørensen tog turen forbi Vordingborg Erhvervsforenings nytårskur torsdag aften.

Den i dag 52-årige Rolf Sørensen har lagt karrieren som professionel cykelrytter bag sig, men de mange år med mange sejrer og endnu flere nederlag har givet ham en del at fortælle om.

Og han havde rigeligt med gode råd at dele ud af ved torsdagens nytårskur. Råd som deltagerne godt kunne tage til sig, for cykling og erhvervsliv har tilsyneladende en hel del til fælles.

- Det vigtigste er glæden. Der har selvfølgelig været de sure dage, men det har altid været en glæde at cykle. Det har aldrig været et arbejde for mig, aldrig nogensinde. Selvfølgelig kom der flere penge og større sponsorater med tiden, men det har aldrig været det, der drev værket, forklarede han.

Han kom også ind på vigtigheden af vindermentalitet, men tilføjede, at selvom det er godt at have vindermentalitet, så må det heller ikke stige en til hovedet.

- Derfor er det vigtigt at have de rigtige folk omkring sig, forklarede cykelrytteren, der understregede vigtigheden af teamwork med et billede af sin gamle massør.

- Det var jo datidens psykolog. En time hver dag fik vi massage, og der kunne vi komme ud med alle de ting, der gik os på. De massører havde en helt afgørende rolle på vores hold, forklarede Rolf Sørensen og kom med en klar opsang i erhvervslivet.

- Det er vigtigt at anerkende og have fokus på at alle funktioner på en arbejdsplads er intakte og værdsat. Og det tror jeg desværre de fleste ledere er for dårlige til, konstaterede han.