Se billedserie Tegningerne viser franskmandens forarbejder til at samle det, der skal blive til et 20 meter højt tårn.

Send til din ven. X Artiklen: Se alle brikkerne: Puslespil til et slotstårn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se alle brikkerne: Puslespil til et slotstårn

Vordingborg - 21. august 2017 kl. 09:10 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag mandag starter genopbygningen af slotsporten, der førte ind til Vordingborgs kongeborg, dengang der var en sådan. Pappet er kommet op til Vordingborghallen, hvor det skal samles til kasser i forskellige former, og i et sindrigt system skal kasserne bygges op og samles til et tårn i løbet af fredagen, skriver Sjællandske mandag.

Olivier Grossetête, franskmand med arkitektoniske evner, er manden bag, og med hans illustrationer skulle du faktisk selv kunne gå i gang med at bygge din egen slotsport. Alternativet er at møde op i Vordingborghallen og give en hånd med under kyndig vejledning af franskmandens hjælpere, Julian Röhl og Michèle Milivojecik.

De står for en workshop, der kræver mange hænder, og som vil være åben for alle fra klokken 10 til 17 mandag til og med torsdag, kun afbrudt af en times frokostpause fra klokken 13 til 14. Når pappet er samlet til kasser fragtes det fredag ned på Slotstorvet, hvor der klokken 20 er finale - de sidste elementer kommer på plads, så tårnet rager godt 20 meter op.

Det er kun for et enkelt døgn, tårnet skal stå. Den sidste happening er, at tårnet rives ned lørdag mellem klokken 20 og 21.30 på til afslutningsforestillingen.