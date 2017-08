Se alle billederne: Waves gik i luften med afslutningsbrag

Efter en uge fyldt med teateroplevelser på internationalt topniveau sluttede dette års Waves-festival med en spektakulær afslutningsforestilling, der tog til højderne for at levere et brag af et show for det tætpakkede publikum på landjorden. Med luft-akrobatik, konfetti, balloner og gnister var der rigeligt at se på, mens der på scenen blev danset og sunget serenader.