Se billedserie Barbara Lelander, Mollie Poulsen og Ida Post glædede sig til Wafande-koncerten ved Vilde Vulkaner i Vordingborg. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Se alle billederne: Vilde Vulkaner er stor, større, størst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se alle billederne: Vilde Vulkaner er stor, større, størst

Vordingborg - 28. juni 2017 kl. 22:46 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg: 10.000 børn, 1200 voksne og 1500 frivillige fordelt over et areal på 185.000 kvadratmeter. Det er året udgave af Vilde Vulkaner i tal. Bevæger man sig i fugleflugt, er der 750 meter ud til den fjerneste teltlejr. Her finder man Bøgegårdens Klub fra Kokkedal, hvor fem piger ligger og hviler benene.

- Vi kom klokken halv 12, men vi har allerede vært ude at gå flere gange. Vi var oppe til åbningen og se Bastian fra MGP, men ellers går vi bare rundt og uddeler gratis kram og kys. Det er den bedste måde at lære nye mennesker at kende på, griner de og tilføjer, at de lå tættere på scenen sidste år. De har dog ikke noget imod at komme væk fra larmen, hvor man bedre kan sove.

- Om aftenen vil vi gerne have, at der er fed musik. Men ellers kommer vi for at være sammen, hygge os og score. Når man er på festival, kan man enten være den afslappede divaer eller den afslappede type. Vi er nok lidt af hvert.

30 kilometer toiletpapir

Når man som Vilde Vulkaner inviterer 11.200 gæster på besøg, er man nødt til at skrive sin indkøbsliste på forhånd. Til Vilde Vulkaner er der indkøbt 11.196 pakker rosiner, 4247 dåser makrelguf og 72.060 stykker pålægchokolade.

Det fordeles på 17.271 skiver rugbrød, 45.940 skiver groft toastbrød og skylles ned med 4246 liter mælk og 4000 liter vand. Havregrynene får 330 kilo sukker, og for dem, der vil holde den sunde linje, indkøbes der 5989 tomater og 2568 agurker. Når det hele skal ud igen, bruges der 30 kilometer toiletpapir.

- Vi har etableret tre egne affaldsstationer og har desuden et tæt samarbejde med lokale renovationsfirmaer. Desuden har vi flere foreninger, der kører i pendulfart fra seks morgen til 24 midnat for at løse affaldssituationen, forklarer festivalleder Frank Villumsen og tilføjer, at der bruges meget tid på at sortere affaldet. Det gør det billigere at komme af med. Og så er det godt for miljøet.