Se billedserie Studenterne fra 1967 mindes deres tid på gymnasiet. Her er det med ryggen til Nanna Stender, der bor i Norge. I midten er det Ole Skovmand, malariaforsker i Frankrig. Til højre er det Bo Brebøl og Lise Rolf.Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Sammenhold i 50 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sammenhold i 50 år

Vordingborg - 26. juni 2017 kl. 10:42 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en gymnasieårgang, der har haft en helt enestående evne til at holde sammen gennem alle de år, der er gået, siden de for 50 år siden blev studenter på det gamle gymnasium på Næstvedvej.

47 elever blev færdige blev gymnasiet tilbage i 1967. 7 er sidenhen gået bort, men resten holder stadig fast i kontakten til hinanden, og hele 28 mødte frem ved lørdagens jubilæum - flere af dem iført deres gamle studenterhuer.

Årsagen til, at det er lykkedes at holde liv i fællesskabet, er Lars Egelund ikke et øjeblik i tvivl om.

En mørk nat omkring 1965 stiftede 13 drenge på tværs af årgangens klasser nemlig deres helt egen »kultur-loge« i Stege.

- Vi mødtes lidt tilfældigt hjemme hos mig i Lendemarke, og vi besluttede os for at fortsætte festen på Restaurant Skydevænget, hvor vi kom på idéen til ØL-G. En slags Døde Poeters Klub, selvom vi ikke kendte til det dengang. Pigerne var inviteret med, men der var ingen, der havde lyst, så det blev en drengeklub, husker Lars Egelund.

- Efterfølgende har vi mødtes hvert eneste år. Til at starte med var det altid 5. juledag, for der var vi alle hjemme, og så mødtes vi på Øjet i Masnedsund. Sidenhen flyttede vi det til Silkeborg, hvor en fra klassen åbnede en friskole. Han havde plads til at holde festen i august, inden skoleåret begyndte. Han er død nu, men vi mødes stadig hos enken. Der er otte medlemmer tilbage, men så er der jo kommet vedhæng med, fortæller Lars Egelund, der er glad for det tætte netværk, som øl-fællesskabet har ført med sig.

- Det har gjort, at vi har haft tråde ud over hele årgangen. Der er kun en, vi ikke har kunnet finde før, men det er endelig lykkedes os at finde hende i år, forklarer han.

Efter det officielle arrangement på det nu gamle »nye gymnasium« fortsatte festlighederne i mere private rammer hjemme hos en fra klassen, der stadig bor i Vordingborg.