Se billedserie Tæpper, telte, soveposer, tøj og sko og meget mere. Marianne Hougesen har startet sit eget indsamlings- og fordelingsnetværk via Facebook, og det kommer udsatte og hjemløse til glæde og gavn. Foto: Thøger Raun

Samfundets svage får hjælp fra Viemose

Vordingborg - 20. juli 2017 kl. 13:49 Af Thøger Raun Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nu skal du se, de her sko er slet ikke slidte, siger Marianne Hougesen, mens hun trækker noget, der ligner et eksemplar af 1990'ernes »moonboots« i sølv, frem fra gemmerne.

Ud over støvlerne kommer tøj og sokker, legetøj og skjorter med mere til syne. Alle de mange sager er i god stand og doneret af folk, som Marianne Hougesen kommer i kontakt med via Facebook. Tingene er ikke til hende selv, men til de svageste rundt omkring på Sydsjælland.

- Jeg får et kick ud af at hjælpe, hvor folk har brug for det. Jeg tager billeder af tingene, så de, der donerer, kan se, hvor deres ting kommer til glæde og gavn, forklarer hun.

Hårde oplevelser

Hun bærer de mange poser ned til sin bil. De skal komme kvinderne på et krisecenter i Næstved til gode. Og særligt de voldsramte kvinder har Marianne Hougesen forståelse for.

- Jeg har selv stået i lortesituationer i et tidligere ægteskab. Altså hvor der var problemer med vold og lignende, men jeg har samtidig altid arbejdet og aldrig manglet noget. Altid tænkt, at der var folk, der havde det værre end mig. Og har jeg haft en krone, havde andre det også, hvis der var behov, lyder det.

Tiden med problemer i privatlivet er imidlertid overstået for Marianne Hougesen, som i dag bor med sin kæreste i Viemose. Tjanserne som frivillig brandmand, førstehjælper og vikar fylder tilværelsen ud - altså ved siden opgaven med at administrere sit voksende netværk for udsatte.

- Jeg kan nok godt lide at have travlt og er mere til en god time i stedet for tre halvfesne. Jeg er af den mening, at jeg skal flytte mig - og gerne hele livet.